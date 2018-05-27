В модельном ряду марки «Ниссан» лидирует внедорожник Nissan X-Trail В апреле 2018 года покупатели в России приобрели 6854 автомобиля марки Nissan, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». Спрос на машины «Ниссан» вырос на 25% к продажам прошлого года (5482 авто).
Среди моделей марки «Ниссан» наибольшим спросом в апреле этого года пользовался внедорожник Nissan X-Trail — 1960 ед. авто (+18%). Спрос на кроссовер Nissan Qashqai вырос в отчетный апрель на 14% в годовом сравнении, всего был продан 1851 такой автомобиль. Модель Nissan Almera производства «АвтоВАЗа» вошла в «тройку» самых продаваемых «Ниссанов». Покупатели в апреле приобрели 1221 автомобиль этой модели, что на 4% больше, чем годом ранее. Модель Nissan Terrano за тот же период разошлась на рынке РФ в количестве 1203 ед. в апреле, — это на 94% превысило продажи прошлого года. В прошлом месяце российские покупатели приобрели 329 кроссоверов Nissan Murano (+31%) и 279 кроссоверов Nissan Juke.
С начала этого года и по апрель включительно покупатели в РФ приобрели 23 739 автомобилей Nissan. О чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Спрос на «Ниссаны» вырос на 19% относительно прошлогоднего результата продаж (19 931 ед.). За период первых четырех месяцев этого года дилеры марки реализовали 6920 внедорожников Nissan X-Trail (+25%), 6442 кроссовера Nissan Qashqai (+17,5%), 4234 седана Nissan Almera (-4,5%), 4067 внедорожников Nissan Terrano (+30%), а также 1089 кроссоверов Nissan Murano (+43,3%) и 944 ед. Nissan Juke.