В модельном ряду марки «Ниссан» лидирует внедорожник Nissan X-Trail

В модельном ряду марки « Ниссан » лидирует внедорожник Nissan X-Trail В апреле 2018 года покупатели в России приобрели 6854 автомобиля марки Nissan, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». Спрос на машины «Ниссан» вырос на 25% к продажам прошлого года (5482 авто).

С начала этого года и по апрель включительно покупатели в РФ приобрели 23 739 автомобилей Nissan. О чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Спрос на «Ниссаны» вырос на 19% относительно прошлогоднего результата продаж (19 931 ед.). За период первых четырех месяцев этого года дилеры марки реализовали 6920 внедорожников Nissan X-Trail (+25%), 6442 кроссовера Nissan Qashqai (+17,5%), 4234 седана Nissan Almera (-4,5%), 4067 внедорожников Nissan Terrano (+30%), а также 1089 кроссоверов Nissan Murano (+43,3%) и 944 ед. Nissan Juke.