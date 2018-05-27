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Toyota Corolla протаранила раритетный Ford Model A
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Toyota Corolla протаранила раритетный Ford Model A 

Car.ru 22 минуты назад
Фото: Car.ru
Toyota Corolla не пожалела отреставрированный Ford Model A 1931 года выпуска.
Уильям Смит вместе со своим отцом два года трудились над воссозданием антикварной машины. Однако всем их усилиям в минувшую пятницу пришел конец.
ДТП с участием Toyota Corolla и Ford Model A произошло в минувшую пятницу в Ориндже (штат Калифорния). Corolla под управлением женщины, беседовавшей по телефону, врезалась в заднюю часть Ford.
Удар был настолько силен, что были практически полностью уничтожены рамка и карданный вал, а часть капюшона отбросило на 10 метров. Виновница попыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана полицией.
Старенький Ford достался Смиту в подарок от отца по случаю 16-ти летия. На нем он путешествовал в школу и колледж.
Два года назад семейство решило воссоздать первоначальный облик машины. Теперь вся работа над уникальной машиной осталась только грустным воспоминанием.
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