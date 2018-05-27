Toyota Corolla протаранила раритетный Ford Model A

Уильям Смит вместе со своим отцом два года трудились над воссозданием антикварной машины. Однако всем их усилиям в минувшую пятницу пришел конец.

ДТП с участием Toyota Corolla и Ford Model A произошло в минувшую пятницу в Ориндже (штат Калифорния). Corolla под управлением женщины, беседовавшей по телефону, врезалась в заднюю часть Ford.

Удар был настолько силен, что были практически полностью уничтожены рамка и карданный вал, а часть капюшона отбросило на 10 метров. Виновница попыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана полицией.

Старенький Ford достался Смиту в подарок от отца по случаю 16-ти летия. На нем он путешествовал в школу и колледж.

Два года назад семейство решило воссоздать первоначальный облик машины. Теперь вся работа над уникальной машиной осталась только грустным воспоминанием.