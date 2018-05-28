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Bentley EXP10 Speed присуждён титул самого красивого автомобиля мира
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Bentley EXP10 Speed присуждён титул самого красивого автомобиля мира 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Звание самого красивого автомобиля на днях присудили Bentley EXP10 Speed.
Автомобиль премиум класса встал на ряду с огромным количеством представителей стан как Европы так и Азии на легендарном автомобильном шоу Соncorso d'Elеgаnza Villа d'Еste, оно прошло в этом году в Италии, длилось всего два дня с 22 мая по 24.
Мировой победитель, которому был присуждён титул самого красиво, элегантного автомобиля был разработан дизайнером, который ранее уже создал новую модель Skoda Fabia, под талантливый взор специалиста попали как отличительные знаки бренда, также он внёс изюминку в форму передних и задних фар автомобиля. Эксперты отмечают некоторую схожесть с автомобилем Porsche 911.
Bentley EXP10 Speed в скором времени пополнит ряды автомобильного рынка России, желающие смогут приобрести его за четырнадцать миллионов рублей.
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