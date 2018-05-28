Bentley EXP10 Speed присуждён титул самого красивого автомобиля мира

Звание самого красивого автомобиля на днях присудили Bentley EXP10 Speed.

Автомобиль премиум класса встал на ряду с огромным количеством представителей стан как Европы так и Азии на легендарном автомобильном шоу Соncorso d'Elеgаnza Villа d'Еste, оно прошло в этом году в Италии, длилось всего два дня с 22 мая по 24.

Мировой победитель, которому был присуждён титул самого красиво, элегантного автомобиля был разработан дизайнером, который ранее уже создал новую модель Skoda Fabia , под талантливый взор специалиста попали как отличительные знаки бренда, также он внёс изюминку в форму передних и задних фар автомобиля. Эксперты отмечают некоторую схожесть с автомобилем Porsche 911

Bentley EXP10 Speed в скором времени пополнит ряды автомобильного рынка России, желающие смогут приобрести его за четырнадцать миллионов рублей.