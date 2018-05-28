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Первые в истории: знаете ли вы «первенцев» знаменитых автоконцернов
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Первые в истории: знаете ли вы «первенцев» знаменитых автоконцернов
Москва24
1 час назад
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Фото:
Москва24
28 мая 1937 года заработал один из самых известных заводов немецких автомобилей —
Volkswagen
. Пройдите тест портала Москва 24 и узнайте, какие автомобили, первыми сошли с мировых конвейеров.
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