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Первые в истории: знаете ли вы «первенцев» знаменитых автоконцернов
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Первые в истории: знаете ли вы «первенцев» знаменитых автоконцернов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
28 мая 1937 года заработал один из самых известных заводов немецких автомобилей — Volkswagen. Пройдите тест портала Москва 24 и узнайте, какие автомобили, первыми сошли с мировых конвейеров.
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