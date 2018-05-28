Автопарк каршеринга BelkaCar превысил 2,3 тыс. машин

Автопарк каршерингового сервиса BelkaCar увеличился на 200 автомобилей и теперь превышает 2,3 тысячи единиц, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«Каршеринговый сервис BelkaCar пополнил свой автопарк на 200 автомобилей, среди которых представлен как стандартный, так и премиум-сегмент: 150 KIA Rio X-Line и 50 Mercedes-Benz GLA. Общее число автомобилей достигло отметки в 2325 единиц», — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день доля оператора составляет порядка 30% московского рынка каршеринга, сервис занимает первое место по величине автопарка в Москве.

«Мы намерены и дальше придерживаться агрессивной стратегии по наращиванию автопарка, поскольку 2018 год станет решающим в разделе рынка каршеринга», — отмечается в сообщении пресс-службы BelkaCar.

BelkaCar — каршеринговый сервис для краткосрочной аренды автомобиля через мобильное приложение. Сервис работает по концепции «все включено»: оплата парковки, бензина и страховки уже включена в стоимость услуги.

Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс. Драйв» и Carenda.