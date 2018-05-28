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Автопарк каршеринга BelkaCar увеличился на 200 автомобилей — более чем до 2,3 тыс. машин
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Автопарк каршеринга BelkaCar увеличился на 200 автомобилей — более чем до 2,3 тыс. машин 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Автопарк каршеринга BelkaCar увеличился на 200 автомобилей и теперь составляет более 2,3 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Каршеринговый сервис BelkaCar пополнил свой автопарк на 200 автомобилей, среди которых представлен как стандартный, так и премиум-сегмент: 150 KIA Rio X-Line и 50 Mercedes-Benz GLA. Общее число автомобилей достигло отметки в 2 тыс. 325 единиц», — говорится в сообщении.
Уточняется, что еще в марте 2018 г. сервис занял первое место по величине автопарка в Москве. На сегодняшний день доля оператора составляет порядка 30% московского рынка каршеринга. «За два года Москва стала самым большим и привлекательным рынком каршеринга в мире, а общее число автомобилей превысило 8,5 тыс. Мы намерены и дальше придерживаться агрессивной стратегии по наращиванию автопарка, поскольку 2018 г. станет решающим в разделе рынка каршеринга», — отметили в пресс-службе BelkaCar.
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