На площади Маркса столкнулись две иномарки и троллейбус: собралась пробка

Утром 28 мая на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Audi Q5, Volkswagen Passat и троллейбус № 7 — из-за столкновения на подъезде к площади со стороны площади Лыщинского образовалась глухая пробка.

Авария произошла около 9:40 недалеко от остановки «Ватутина».

«Audi Q5 и Volkswagen Passat двигались по кольцу пл. Маркса. Audi на съезде с кольца поворачивал на Маркса, Volkswagen хотел идти на Ватутина по правой полосе. Водитель Audi говорит, что его вообще не видела. Ауди не пропустила Volkswagen, произошло столкновение. Пока стояли ждали, троллейбус №7 решил объехать их, не рассчитал габариты и задел уже столкнувшийся Volkswagen», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, в аварии никто не пострадал. По проспекту Маркса образовалась глухая пробка со стороны Октябрьского моста. Согласно сервису Яндекс. Пробки скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч.

На прошлой неделе стало известно, что сразу три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской.