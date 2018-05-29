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Автомобили с пробегом будут продаваться на аукционах
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Автомобили с пробегом будут продаваться на аукционах 

Car.ru 35 минут назад
Фото: Car.ru
Для увеличения бюджета страны Минпромторг подготовил проект, который сведёт на нет заключение «тёмных» сделок по продаже автомобилей с пробегом, он подразумевает продажу машин на специальном аукционе.
Годовой оборот поддержанных автомобилей по всей стране приносит около трёх триллионов рублей, сумма за счёт нововведений будет увеличена.
Схема проекта пока на стадии разработки, но специалисты НТИ «Автонет» уже точно знают в каком ключе двигаться.
Владельцы автомобилей, желающие продать свой транспорт, буду использовать онлайн платформу.
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