«Шерп», «Антон» и «Бурлак»: составлен рейтинг самых впечатляющих российских вездеходов

На первом месте рейтинга оказалась модель «Шерп», ее дебют состоялся в 2015 году.

Эксперты представили список, в который вошли самые, по их мнению, лучшие представили российских вездеходов. Об этом сообщает Daily-Motor.

На первом месте рейтинга оказалась модель «Шерп», ее дебют состоялся в 2015 году. Эта машина передвигается за счет дизельного турбодвигателя, его объем составляет полтора литра. Мощность «Шерп» почти 44 лошадиных сил. Желающие могут купить автомобиль за $65 тысяч.

Вторая позиция досталась вездеходу «Антон-Импульс Викинг 2992». Машина может вместить в себя до семи пассажиров. Автомобиль оснащен мощным мотором в 82 Вт. Стоимость автомобиля составляет около $200 000.

Бронзовая медаль в рейтинге досталась вездеходу «Бурлак», который был собран в 2015 году. Этот автомобиль был специально создан для передвижения в Арктике, поэтому цена на него не установлена.