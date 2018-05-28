Ещё
«Шерп», «Антон» и «Бурлак»: составлен рейтинг самых впечатляющих российских вездеходов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шерп», «Антон» и «Бурлак»: составлен рейтинг самых впечатляющих российских вездеходов 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На первом месте рейтинга оказалась модель «Шерп», ее дебют состоялся в 2015 году.
Эксперты представили список, в который вошли самые, по их мнению, лучшие представили российских вездеходов. Об этом сообщает Daily-Motor.
На первом месте рейтинга оказалась модель «Шерп», ее дебют состоялся в 2015 году. Эта машина передвигается за счет дизельного турбодвигателя, его объем составляет полтора литра. Мощность «Шерп» почти 44 лошадиных сил. Желающие могут купить автомобиль за $65 тысяч.
Вторая позиция досталась вездеходу «Антон-Импульс Викинг 2992». Машина может вместить в себя до семи пассажиров. Автомобиль оснащен мощным мотором в 82 Вт. Стоимость автомобиля составляет около $200 000.
Бронзовая медаль в рейтинге досталась вездеходу «Бурлак», который был собран в 2015 году. Этот автомобиль был специально создан для передвижения в Арктике, поэтому цена на него не установлена.
ТК «Звезда»: последние новости
Экзотическое 315-летие: по центру Петербурга провели слонов Военные автоинспекторы провели акцию «За безопасность дорожного движения» Названо самое распространенное нарушение ПДД на Крымском мосту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый красивый автомобиль в мире
Депутат на «Хаммере» протаранил машину в Петербурге34
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
Россиян запугали видеокамерами на дорогах79
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»76
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение