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В Орске будут судить мошенников, инсценировавших ДТП
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В Орске будут судить мошенников, инсценировавших ДТП 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске в суд передано уголовное дело по факту обмана страховой компании на 350 тысяч рублей.
Владелец автомобиля Lexus врезался в дерево, машина получила серьезные механические повреждения, ремонт которых требовал значительных средств. Тогда водитель вступил в сговор со знакомым, у которого был автомобиль ГАЗель, они инсценировали ДТП, в котором якобы произошло столкновение иномарки и фургона. По страховому договору владелец автомобиля Lexus получил 350 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассматриваться в суде по существу в ближайшее время.
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