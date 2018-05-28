В Орске будут судить мошенников, инсценировавших ДТП

В Орске в суд передано уголовное дело по факту обмана страховой компании на 350 тысяч рублей.

Владелец автомобиля Lexus врезался в дерево, машина получила серьезные механические повреждения, ремонт которых требовал значительных средств. Тогда водитель вступил в сговор со знакомым, у которого был автомобиль ГАЗель, они инсценировали ДТП, в котором якобы произошло столкновение иномарки и фургона. По страховому договору владелец автомобиля Lexus получил 350 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в суде по существу в ближайшее время.