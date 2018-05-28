Кто пострадает от автомобильных пошлин Трампа?

Москва, 28 мая — «Вести. Экономика» Введение нового налога США на импортные автомобили и автозапчасти может стать угрозой для мировой автомобильной промышленности. Однако некоторые автопроизводители могут понести наибольшие потери. Помимо американских водителей, которым придется платить более высокую цену за новые автомобили, пострадаю многие крупные автопроизводители, если США введут тарифы на импортные автомобили, внедорожники, фургоны, грузовики и автозапчасти. The Wall Street Journal сообщил, что президент Трамп может установить тарифы в размере 25% на автомобильный импорт. Мексика и Канада являются крупнейшим источником импорта автомобилей в США объемом $89 млрд в год. Несомненно, введение тарифов может стать для них огромным ударом. Однако многие аналитики ожидают, что соседи США будут освобождены от любых новых тарифов, так как США пересматривают торговую сделку NAFTA.

Президент США отложил решение вопроса о том, будут ли введены пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС до 1 июня. Евросоюз, Канада и Мексика получают отсрочку на 30 дней. В противном случае ограничения для них вступили бы в силу первого мая.

"Если мы попытаемся предугадать дальнейшее развитие ситуации, то освободить Канаду и Мексику от тарифов сможет только соглашение NAFTA", — заявил Джефф Шустер, ведущий автоэксперт в LMC Automotive. Если убрать Мексику и Канаду из этого уравнения, то под удар попадут Япония и Германия. Японские и немецкие автопроизводители отправляют наиболее дорогие автомобили на американский рынок. В 2017 году США импортировали легковые автомобили японского производства на сумму $40 млрд В том же году они импортировали автомобили немецкого производства на сумму $20 млрдСогласно данным LMC Automotive, Volkswagen (VLKAY), крупнейший автопроизводитель в мире может пострадать больше остальных, поскольку 45% автомобилей, которые он продает в США, поступают с заводов международного уровня. Точнее, для более чем 281 тыс. импортированных автомобилей Volkswagen могут быть применены тарифы на границе с США. (Не считая автомобилей Volkswagen, которые прибывают из Мексики). Также пострадает Toyota ™, крупнейший производитель автомобилей в Японии, поскольку 30% автомобилей, продаваемых в США, импортируются из-за границы. Это означает, что новые тарифы будут применены для почти 724 тыс. автомобилей. В Японии акции Toyota упали на 3%. Американские автопроизводители также могут пострадать от тарифов на импортные автомобили. В прошлом году GM (GM) продал 3 млн автомобилей в США, но в стране было произведено 2,2 млн автомобилей. Это означает, что он ежегодно импортирует тысячи моделей. Похоже, администрацию США не волнуют риски или проблемы, связанные с тем, что новые тарифы могут привести к ответной реакции торговых портнеров. В конце среды министр торговли Уилбур Росс заявил, что после разговора с Трампом начнет расследование в отношении того, что импорт автомобилей может нанести ущерб национальной безопасности США. Это тип расследования, известный как раздел 232, тот же подход, которым администрация Трампа воспользовалась до того как снизила тарифы на импорт стали и алюминия ранее в этом году, сославшись на проблемы национальной безопасности. В настоящее время на транспортные средства, поставляемые из Европы в США, установлен низкий тариф в 2,5%. Между тем, на автомобили американского производства устанавливается тариф в 10% во время поставок в ЕС. Эксперты предположили, что вместо того, чтобы угрожать новыми тарифами на мировой импорт автомобилей, США должны провести переговоры с другими странами, чтобы заставить их снизить тарифы. Например, если ЕС опустит тарифы ниже 10%, это сделает американские модели более привлекательными для европейских покупателей. В этом отношении США уже добились определенного успеха. Накануне Китай объявил, что снизит тарифы на автомобили, что дает потенциальный импульс для иностранных автопроизводителей на крупнейшем в мире рынке. Министерство финансов Китая заявило, что с 1 июля снизит импортные пошлины на пассажирские автомобили с 25% до 15%.