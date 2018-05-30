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Президент США «сменил курс» и решил ввести тарифы на китайские товары
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Президент США «сменил курс» и решил ввести тарифы на китайские товары 

BFM.RU 2 часа назад
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США в июне введут 25-процентные таможенные пошлины на ввозимые из Китая товары на общую сумму в $50 млрд Такое решение принял президент Дональд Трамп, говорится в сообщении Белого дома.
Пошлины вводятся на товары, связанные со «значимыми для производства технологиями, включая те, что относятся к программе Made in China 2025» (стратегический план по модернизации десяти отраслей промышленности КНР). Полный список товаров, которые будут облагаться пошлинами, не раскрывается и будет опубликован 15 июня.
В сообщении администрации Трампа, тем не менее, упоминается, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.
США и раньше объявляли о введении пошлин на китайские товары, но в Белом доме не называли конкретных дат. Пекин в ответ также обещал ограничения на американский импорт.
​20 мая стороны выпустили заявление о согласии принять меры по сокращению торгового дефицита между США и Китаем. После этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил о приостановке торговой войны, об этом же говорил и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
New York Times называет решение Трампа «сменой курса» и объясняет его идеологической борьбой «экономических националистов», придерживающихся протекционистских взглядов, и более «мейнстримных советников», как Мнучин, которые опасаются, что тарифы и ограничения нанесут ущерб рынку
Вашингтон с самого начала требовал от Китая сократить торговый дефицит не менее чем на $200 млрд и отказаться от некоторых субсидий по программе Made in China 2025. Именно эта программа беспокоит Вашингтон: американский бизнес опасается, что не сможет конкурировать с модернизированной китайской промышленностью, если та будет получать серьезную поддержку государства. В сообщении Белого дома говорится, что «Китай агрессивно стремился к получению технологий у американских компаний и принижению американской креативности».
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