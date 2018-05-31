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СМИ: Трамп введет новые пошлины на европейскую продукцию 31 мая
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СМИ: Трамп введет новые пошлины на европейскую продукцию 31 мая 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Белый дом объявит о новых пошлинах на сталь и алюминий из Европы 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal. Напомним, президент США Дональд Трамп пытается заставить страны ЕС пойти на ряд торговых уступок.
В конце апреля в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с американским лидером вопрос возможного введения пошлин и что «решение остается за президентом США».
После этого СМИ сообщили, что Франция, Великобритания и Германия намерены защищать свои торговые интересы и ввести ответные санкции на американскую продукцию. В черном списке оказались рис, кукуруза, апельсиновый сок, виски, сигары, табак, косметика, одежда, продукция сталелитейной промышленности.
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