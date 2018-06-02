Трюдо раскритиковал Трампа за введение пошлин на импорт стали и алюминия 

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью американскому телеканалу NBC раскритиковал решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из соседней страны. Фрагмент интервью был опубликован в пятницу.
В частности, Трюдо раскритиковал слова Трампа о том, что его администрация решила ввести пошлины, чтобы защитить интересы национальной безопасности США. «Идея того, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, честно говоря, оскорбительна и недопустима», — подчеркнул премьер. Как он напомнил, канадская сталь и алюминий используются при создании военной техники США, в том числе истребителей.
Премьер также заявил, что не знает, чего Трамп хочет добиться, введя пошлины в отношении Канады. По его словам, глава Белого дома говорит, что «беспокоится о торговом дефиците в мире». «У них [США] профицит на $2 млрд при торговле сталью с нами», — заявил Трюдо. «Так что не похоже, что в данном случае речь идет о несбалансированной торговле, которая противоречит интересам США», — сказал премьер в интервью, которое выйдет в эфир полностью позднее.
В четверг министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% — на алюминий. Он напомнил, что США объявили о введении таких пошлин 23 марта. Тогда же Трамп временно вывел до полуночи 31 мая из-под действия пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз, Канаду и Мексику.
Позже в четверг Трюдо заявил, что Оттава примет ответные меры, а глава канадского МИД Христя Фриланд пообещала оспорить решение Вашингтона во Всемирной торговой организации. Министр также пояснила, что Канада введет дополнительные ограничительные меры на неметаллопродукцию, чтобы выравнять предполагаемый ущерб от действий американцев, который Оттава оценивает в 16,6 млрд канадских долларов ($12,8 млрд).