Трюдо раскритиковал Трампа за введение пошлин на импорт стали и алюминия

В частности, Трюдо раскритиковал слова Трампа о том, что его администрация решила ввести пошлины, чтобы защитить интересы национальной безопасности США. «Идея того, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, честно говоря, оскорбительна и недопустима», — подчеркнул премьер. Как он напомнил, канадская сталь и алюминий используются при создании военной техники США, в том числе истребителей.

Премьер также заявил, что не знает, чего Трамп хочет добиться, введя пошлины в отношении Канады. По его словам, глава Белого дома говорит, что «беспокоится о торговом дефиците в мире». «У них [США] профицит на $2 млрд при торговле сталью с нами», — заявил Трюдо. «Так что не похоже, что в данном случае речь идет о несбалансированной торговле, которая противоречит интересам США», — сказал премьер в интервью, которое выйдет в эфир полностью позднее.

В четверг министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза , Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% — на алюминий. Он напомнил, что США объявили о введении таких пошлин 23 марта. Тогда же Трамп временно вывел до полуночи 31 мая из-под действия пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз, Канаду и Мексику.