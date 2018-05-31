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В сенате назвали новые пошлины Трампа лишним налогом для американцев
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В сенате назвали новые пошлины Трампа лишним налогом для американцев 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Глава финансового комитета сената США Оррин Хатч назвал новые пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом на импортный алюминий и сталь, лишним налогом для американцев.
"Ввозные пошлины на сталь и алюминий — это повышение налогов для американцев. Это будет иметь вредные последствия для потребителей, производителей и работников", — говорится в письменном заявлении Хатча.
По заявлению Хатча, он будет продолжать добиваться от администрации изменения курса.
Хатч — сенатор-республиканец от Юты. Он старейший по сроку службы и один из наиболее влиятельных сенаторов. Хатч намерен завершить более чем 40-летнюю карьеру в начале 2019 года, он не стал выставлять свою кандидатуру на промежуточных выборах в ноябре.
Президент США Дональд Трамп объявил в марте, что планирует ввести ввозные пошлины на импортную сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. США уже ввели эти пошлины против большинства стран, а с 1 июня добавляют в список государства ЕС, Канаду и Мексику. Все эти страны выразили протест и не исключили ответных мер.
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