В сенате назвали новые пошлины Трампа лишним налогом для американцев

"Ввозные пошлины на сталь и алюминий — это повышение налогов для американцев. Это будет иметь вредные последствия для потребителей, производителей и работников", — говорится в письменном заявлении Хатча.

По заявлению Хатча, он будет продолжать добиваться от администрации изменения курса.

Хатч — сенатор-республиканец от Юты. Он старейший по сроку службы и один из наиболее влиятельных сенаторов. Хатч намерен завершить более чем 40-летнюю карьеру в начале 2019 года, он не стал выставлять свою кандидатуру на промежуточных выборах в ноябре.