WSJ назвал пошлины на сталь и алюминий «тарифной глупостью» Трампа

По мнению WSJ, его «тарифные угрозы» были хитрой стратегией переговоров, однако Трамп показал, что он просто «старомодный протекционист».

Такие меры сделают предприятия США менее конкурентоспособными, отмечает издание. Ожидание пошлин уже подняло цены на сталь в США на 40% c начала года и на 50% относительно европейского уровня цен. При этом Мексика и Канада составляют примерно пятую часть импорта стали в США.

По мнению WSJ, это решение Трампа может иметь обратный политический эффект.

Торговая война США ставит под угрозу его «солидный экономический рекорд» после сокращения налогов и ослабления госконтроля.

Ранее Дональд Трамп назвал условие продления соглашения о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой.