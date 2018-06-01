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WSJ назвал пошлины на сталь и алюминий «тарифной глупостью» Трампа
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WSJ назвал пошлины на сталь и алюминий «тарифной глупостью» Трампа 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Carolyn Kaster/AP
Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на ввоз алюминия и стали из стран ЕС, Канады и Мексики повредят экономике США, внешней политике и республиканцам в ноябре, во время промежуточных выборов в Сенат США. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По мнению WSJ, его «тарифные угрозы» были хитрой стратегией переговоров, однако Трамп показал, что он просто «старомодный протекционист».
Такие меры сделают предприятия США менее конкурентоспособными, отмечает издание. Ожидание пошлин уже подняло цены на сталь в США на 40% c начала года и на 50% относительно европейского уровня цен. При этом Мексика и Канада составляют примерно пятую часть импорта стали в США.
По мнению WSJ, это решение Трампа может иметь обратный политический эффект.
"Он стремится стать Рональдом Рейганом, но его тарифная глупость напоминает Герберта Гувера [31-ый президент США. — "Газета.Ru"]", — пишет издание.
Торговая война США ставит под угрозу его «солидный экономический рекорд» после сокращения налогов и ослабления госконтроля.
Ранее Дональд Трамп назвал условие продления соглашения о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой.
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