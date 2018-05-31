WSJ: Трамп планирует ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Европы 31 мая

По их данным, администрация Трампа не теряет надежд в последний момент вынудить страны Европы пойти на ряд торговых уступок. В этом случае США не введут в четверг пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, отмечает издание. По сведениям его источников, однако, вероятность такого сценария развития событий крайне низка.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.