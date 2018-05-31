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WSJ: Трамп планирует ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Европы 31 мая
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WSJ: Трамп планирует ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Европы 31 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США из Евросоюза. Официальное заявление на этот счет ожидается в четверг, 31 мая, сообщила в среду американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о планах Вашингтона.
По их данным, администрация Трампа не теряет надежд в последний момент вынудить страны Европы пойти на ряд торговых уступок. В этом случае США не введут в четверг пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, отмечает издание. По сведениям его источников, однако, вероятность такого сценария развития событий крайне низка.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
В конце апреля на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с ним вопрос возможного введения с мая пошлин на сталелитейную и алюминиевую продукцию из ЕС и что «решение остается за президентом» США. Потом Меркель провела телефонные беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, во время которых лидеры трех стран подчеркнули готовность ЕС защищать свои торговые интересы в случае введения США пошлин на европейскую продукцию.
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