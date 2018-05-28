Fiat Chrysler отзывает 5,3 млн машин из-за неотключаемого круиз-контроля

Концерн Fiat Chrysler объявляет отзыв 5,3 млн автомобилей из-за ошибки в программном обеспечении, в результате которой водитель не имеет возможности отключить активированный круиз-контроль. Об этом пишет Reuters

Компания в своем заявлении предостерегла владельцев и попросила не пользоваться функцией во избежание несчастных случаев, несмотря на то, что ни одного инцидента в результате неисправности зафиксировано не было.

Отзыв призван устранить то, что в Fiat Chrysler называют «невероятно редким» стечением обстоятельств, приводящим к невозможности программного отключения круиз-контроля.

На данный момент отзыв затрагивает 4,8 млн автомобилей в США и 490 тыс. машин в Канаде. В американском регуляторе NHTSA заявили, что водитель может отключить круиз-контроль принудительно с помощью педали тормоза, которая обычно отключает функцию автоматического поддержания скорости. Полностью функция отключается при переведении автомобиля в режим паркинга.