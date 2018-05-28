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Fiat Chrysler отзывает 5,3 млн машин из-за неотключаемого круиз-контроля
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Fiat Chrysler отзывает 5,3 млн машин из-за неотключаемого круиз-контроля 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Концерн Fiat Chrysler объявляет отзыв 5,3 млн автомобилей из-за ошибки в программном обеспечении, в результате которой водитель не имеет возможности отключить активированный круиз-контроль. Об этом пишет Reuters.
Компания в своем заявлении предостерегла владельцев и попросила не пользоваться функцией во избежание несчастных случаев, несмотря на то, что ни одного инцидента в результате неисправности зафиксировано не было.
Отзыв призван устранить то, что в Fiat Chrysler называют «невероятно редким» стечением обстоятельств, приводящим к невозможности программного отключения круиз-контроля.
На данный момент отзыв затрагивает 4,8 млн автомобилей в США и 490 тыс. машин в Канаде. В американском регуляторе NHTSA заявили, что водитель может отключить круиз-контроль принудительно с помощью педали тормоза, которая обычно отключает функцию автоматического поддержания скорости. Полностью функция отключается при переведении автомобиля в режим паркинга.
Отзыв касается моделей различных брендов периода выпуска с 2014 по 2019 модельный годы. В список входят Chrysler 200, Chrysler 300, Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Dodge Challenger, Dodge Journey, Dodge Durango, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Ram 1500, 2500, а также пикапы 3500 и модели Ram 3500/4500/5500.
Многие из этих моделей продаются и в России, так что вполне вероятно в ближайшее время компания инициирует отзывную кампанию и у нас в стране. Читайте статью на QutoЧитайте также:Tesla Model 3 проехала почти 1000 км на одной батарееАвтомобили УАЗ перестанут бояться влагиFord запатентовал подушку безопасности для колеса
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