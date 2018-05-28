ЗОЖ для авто. Как сэкономить на обслуживании машины без ущерба для неё? 

Сложно представить современный мир без большого потока автомобилей. Почти каждый второй горожанин имеет собственное авто. Люди тратят немалые средства, чтобы комфортно и быстро передвигаться на большие расстояния. Однако с покупкой автомобиля траты не заканчиваются. Расходы на его содержание могут сильно ударить по кошельку — они могут достигать 30 тысяч рублей в месяц.
Что делать, чтобы снизить расходы на содержание авто, и как правильно его обслуживать, чтобы предупреждать поломки, — в материале «АиФ-Прикамье».
Крепкое здоровье
Опытные водители знают, что автомобиль — как живой организм: если вовремя «сдавать анализы» и «правильно питаться», то здоровье будет крепким. О том, как следить за здоровьем своего автомобиля и при этом экономить, рассказал пермский водитель Сергей Ларьков.
«Я вожу авто очень давно. У меня были как иномарки, так и отечественные машины. Так что опыта обслуживания последних мне не занимать. Сегодня есть много возможностей недорого ремонтировать и обслуживать автомобиль. Я выделил для себя несколько основных», — рассказывает Сергей.
1. Заимствовать запчасти
«Я никогда не бегу покупать запчасти в магазин. Там их продадут втридорога. Есть много объявлений о продаже «разбора», когда от попавшего в ДТП автомобиля продают уцелевшие запчасти. Например, бампер там можно купить за 500 рублей, а шаровую — за 200. Но надо помнить, что такие детали уже были в использовании и никто не даст на них гарантии. Если вы хотите новые детали с гарантией, но не очень дорого, можно заказать их через интернет-магазин», — советует водитель.
2. Долой долгий прогрев
«Я стараюсь правильно прогревать свой автомобиль. Опытные мастера в автосервисах советуют прогревать машину не больше пяти минут зимой и 30 секунд летом. Большее время прогрева не даст пользы — только потратите бензин», — объясняет Сергей.
3. Подкраска кузова
«Раз в год я подкрашиваю разные царапины и вмятины на кузове специальным средством. На месте сколов по кузову со временем образуются так называемые рыжики, или попросту ржавчина. Обработка антикоррозийным средством защищает слабые места», — советует эксперт.
4. Энергия — всё «Также немногие знают, что автомобиль нужно проверять на наличие энергозатратных компонентов. Например, у одного моего знакомого быстро сел аккумулятор, а мы не могли понять почему. Оказалось, что в автомобиле была неисправная сигнализация, которая срабатывала от каждого шороха. В итоге аккумулятор быстро истощился. А стоимость нового колеблется от пяти тысяч рублей и выше. Поэтому я советую проводить диагностику электроники. Заплатите один раз, зато в будущем сэкономите», — объясняет мастер.
5. Сильное сердце
Ещё один совет, касающийся двигателя: в официальных автосалонах советуют менять масло в двигателе в среднем каждые 15 тысяч километров. Но они не учитывают условий нашего региона и качество топлива. При городской езде масло в двигателе лучше менять каждые 8-9 тысяч пробега. В смешанном типе — 10-12. Нигде не говорят, что в бензине, который у нас продаётся, присутствует большое количество серы. Она оседает на стенках двигателя и потом впитывается маслом. Масло быстро становится тягучим, из-за чего двигателю сложнее работать. Если он выйдет из строя, проще будет продать машину: новый двигатель будет стоить минимум 200 тысяч рублей, без учёта работы мастера.
Автогигиена
Напоследок хотелось бы сказать, что многие сегодня относятся к своему автомобилю слишком легкомысленно. То фары не горят, то подвеска гремит, то ржавчина со всех сторон. И это только то, что можно увидеть снаружи. Автомобиль нуждается в систематическом обслуживании:
меняйте свечи примерно раз в 20 тысяч километров пробега;масло в двигателе — примерно каждые 10 тысяч километров;тормозную жидкость нужно полностью менять каждые три года;антифриз — раз в пять лет (не забывать доливать по мере необходимости);и наконец, не забывайте менять салонный фильтр. Дышаться будет свободнее.
Важно помнить, что содержание автомобиля — это всегда немалые траты. Чтобы получать удовольствие от его владения, нужно осознавать возможности своего бюджета. Только в таком случае вождение станет удовольствием.