Левада-центр: конкуренты Собянина имеют рейтинг в 1% 

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин является фаворитом предстоящих выборов. За его кандидатуру готовы проголосовать 32% жителей столицы.
Рейтинг конкурентов Собянина оценивается в 1%, сообщает РБК со ссылкой на опрос Левада-центра. В их числе находятся Дмитрий Гудков и Илья Яшин, которые уже изъявили желание избираться на пост мэра Москвы.
Всего же на выборы планируют прийти более половины респондентов — 54%. Ещё около четверти (28%) пока не знают, стоит ли им появляться на избирательных участках.
Отмечается, что рейтинг Собянина за последний год подрос: если в 2016 году 44% опрошенных положительно относились к мэру, то в 2017 это число достигло 50%. При этом лишь 9% относятся к главе города отрицательно. Для сравнения в 2016 году таких людей было 18%.
Напомним, что выборы в Москве запланированы на 9 сентября. Помимо Гудкова и Яшина свои кандидатуры выставили Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Дегтярёв (ЛДПР). О своём намерении баллотироваться на пост мэра заявлял блогер Илья Варламов, однако в дальнейшем от этой идеи он отказался.