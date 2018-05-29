Левада-центр: конкуренты Собянина имеют рейтинг в 1%

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин является фаворитом предстоящих выборов. За его кандидатуру готовы проголосовать 32% жителей столицы.

Всего же на выборы планируют прийти более половины респондентов — 54%. Ещё около четверти (28%) пока не знают, стоит ли им появляться на избирательных участках.

Отмечается, что рейтинг Собянина за последний год подрос: если в 2016 году 44% опрошенных положительно относились к мэру, то в 2017 это число достигло 50%. При этом лишь 9% относятся к главе города отрицательно. Для сравнения в 2016 году таких людей было 18%.