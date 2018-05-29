Ещё
Левада-центр: конкуренты Собянина имеют рейтинг в 1%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Левада-центр: конкуренты Собянина имеют рейтинг в 1% 

News.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин является фаворитом предстоящих выборов. За его кандидатуру готовы проголосовать 32% жителей столицы.
Рейтинг конкурентов Собянина оценивается в 1%, сообщает РБК со ссылкой на опрос Левада-центра. В их числе находятся Дмитрий Гудков и Илья Яшин, которые уже изъявили желание избираться на пост мэра Москвы.
Всего же на выборы планируют прийти более половины респондентов — 54%. Ещё около четверти (28%) пока не знают, стоит ли им появляться на избирательных участках.
Отмечается, что рейтинг Собянина за последний год подрос: если в 2016 году 44% опрошенных положительно относились к мэру, то в 2017 это число достигло 50%. При этом лишь 9% относятся к главе города отрицательно. Для сравнения в 2016 году таких людей было 18%.
Напомним, что выборы в Москве запланированы на 9 сентября. Помимо Гудкова и Яшина свои кандидатуры выставили Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Дегтярёв (ЛДПР). О своём намерении баллотироваться на пост мэра заявлял блогер Илья Варламов, однако в дальнейшем от этой идеи он отказался.
News.ru: последние новости
Самоуправляемые автомобили вселяют страх в американцев Старушка умерла после падения с каталки скорой помощи Автохам превратился из депутата в рецидивиста
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин в России стал еще дороже822
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Почему 92-й противопоказан современным моторам11
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение