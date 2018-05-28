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Ford запатентовал подушку безопасности для колеса
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Ford запатентовал подушку безопасности для колеса 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания Ford запатентовала уникальное решение — подушки безопасности для колес. Разработка понадобится, если в результате лобового столкновения колесо оторвется и войдет в салон автомобиля. Зачастую такие ситуации приводят к очень тяжелым травмам.
Современные автомобили обычно сконструированы таким образом, чтобы предотвращать подобные ситуации. Либо инженеры удлиняют передний бампер и проектируют зоны деформации кузова так, чтобы колесо в случае отделения, вылетало наружу. Также часто подвеску автомобиля используют в качестве своеобразного ограничителя для поглощения части кинетической энергии.
Компания Ford придумала еще один способ — особое устройство, вроде пиропатрона, которое закреплено позади передних колес. Эта подушка срабатывает при лобовом столкновении, поглощая энергию от удара передними колесами. Вдобавок устройство снабжено специальной аркой, которая направляет оторвавшееся колесо наружу. Изображения публикует портал AutoGuide.
Отмечается, что устройство предназначено для рамных автомобилей, то есть, вероятно, его применят на будущем пикапе F-150.
У этого решения есть и недостаток — стоимость и сложность интеграции. Однако это добавить очков автомобилям Ford на краш-тестах с лобовым столкновением с малым перекрытием — самым требовательным из всех тестов. Читайте статью на QutoЧитайте также:Fiat Chrysler отзывает 5,3 млн машин из-за неотключаемого круиз-контроляАвтомобили УАЗ перестанут бояться влагиРаскрыта дальнейшая судьба легендарной модели Lada 4х4
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