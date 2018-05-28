Ford запатентовал подушку безопасности для колеса

Компания Ford запатентовала уникальное решение — подушки безопасности для колес. Разработка понадобится, если в результате лобового столкновения колесо оторвется и войдет в салон автомобиля. Зачастую такие ситуации приводят к очень тяжелым травмам.

Современные автомобили обычно сконструированы таким образом, чтобы предотвращать подобные ситуации. Либо инженеры удлиняют передний бампер и проектируют зоны деформации кузова так, чтобы колесо в случае отделения, вылетало наружу. Также часто подвеску автомобиля используют в качестве своеобразного ограничителя для поглощения части кинетической энергии.

Компания Ford придумала еще один способ — особое устройство, вроде пиропатрона, которое закреплено позади передних колес. Эта подушка срабатывает при лобовом столкновении, поглощая энергию от удара передними колесами. Вдобавок устройство снабжено специальной аркой, которая направляет оторвавшееся колесо наружу. Изображения публикует портал AutoGuide.

Отмечается, что устройство предназначено для рамных автомобилей, то есть, вероятно, его применят на будущем пикапе F-150.