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«Чем мы помешали?»: в Тольятти хулиганы разбили стёкла автомобилей
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«Чем мы помешали?»: в Тольятти хулиганы разбили стёкла автомобилей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Автозаводского района Тольятти ищут хулиганов, повредивших их автомобили. Неизвестные разбили стёкла у нескольких машин, припаркованных у дома на Юбилейной. Об этом владельцы транспорта сообщили 63.ru.
Задние стёкла разлетелись на мелкие осколки
— Срочно! Ищем записи с видеорегистраторов! — обратились владельцы автомобилей к пользователям соцсетей. — Машины стояли, никому не мешали. В чём мы провинились?
Хулиганы разбили задние стёкла
Местные жители предположили, что вандалы пользовались топорами, бейсбольными битами или камнями. По мнению других горожан, во всём стоит винить непогоду. Третьи считают, что машины повредили из мести за парковку на газонах. Еще одно предположение — это работа рук коллекторов или неадекватных бывших возлюбленных автолюбителей.
Автомобили оставили у дома на Юбилейной
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