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Элитный седан «Кортеж» уже колесит по Москве с мигалками
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Элитный седан «Кортеж» уже колесит по Москве с мигалками 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Несмотря на тот факт, что официальная премьера автомобилей проекта «Кортеж» для широкой публики состоится лишь в конце лета-2018, живые экземпляры отнюдь не скрываются и вовсю бороздят улицы столицы.
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