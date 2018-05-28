Элитный седан «Кортеж» уже колесит по Москве с мигалками

Несмотря на тот факт, что официальная премьера автомобилей проекта «Кортеж» для широкой публики состоится лишь в конце лета-2018, живые экземпляры отнюдь не скрываются и вовсю бороздят улицы столицы.