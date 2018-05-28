В сети появились живые фотографии Aurus Senat

Недавно активный пользователь сети смог сфотографировать представительский автомобиль Aurus Senat недалеко от Кремля. Несмотря на то, что авто оснащено специальными сигналами, водитель ими не воспользовался и двигался в общем потоке наравне с другими автомобилистами.

Отметим, что это стали едва ли не первые живые фотографии автомобиля модели Aurus Senat, которые были сделаны в реальных условиях, ведь даже во время инаугурации президента России машина не покидала территорию Кремля. Скорее всего на фото был запечатлен автомобиль, который получил максимальный уровень брони.

Отметим, что автомобили серии построены на одинаковой платформе, а представитель профильного министерства говорил о том, что она даже ляжет в основу отечественного внедорожника. Однако, под каким именно брендом выйдет эта народная новинка — пока не сообщается.

Напомним, что в настоящее время все машины проекта Кортеж изготавливаются на заводе НАМИ. Мощность площадки не превышает две сотни экземпляров в год. Официальная премьера новых машин российского бренда назначена на конец лета.