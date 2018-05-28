Ещё
В сети появились живые фотографии Aurus Senat
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети появились живые фотографии Aurus Senat 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Недавно активный пользователь сети смог сфотографировать представительский автомобиль Aurus Senat недалеко от Кремля. Несмотря на то, что авто оснащено специальными сигналами, водитель ими не воспользовался и двигался в общем потоке наравне с другими автомобилистами.
Отметим, что это стали едва ли не первые живые фотографии автомобиля модели Aurus Senat, которые были сделаны в реальных условиях, ведь даже во время инаугурации президента России машина не покидала территорию Кремля. Скорее всего на фото был запечатлен автомобиль, который получил максимальный уровень брони.
Отметим, что автомобили серии построены на одинаковой платформе, а представитель профильного министерства говорил о том, что она даже ляжет в основу отечественного внедорожника. Однако, под каким именно брендом выйдет эта народная новинка — пока не сообщается.
Напомним, что в настоящее время все машины проекта Кортеж изготавливаются на заводе НАМИ. Мощность площадки не превышает две сотни экземпляров в год. Официальная премьера новых машин российского бренда назначена на конец лета.
Daily-Motor: последние новости
Fiat Chrysler отзывает 5 миллионов автомобилей из-за круиз-контроля Стал известен средний возраст легковых автомобилей в РФ Lexus отзывает в РФ более 3 тыс автомобилей из-за подушек безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра22
Полиция голыми руками ловила автоледи2
Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке2
Почему 92-й противопоказан современным моторам6
Россияне пересаживаются на отечественные авто2
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение