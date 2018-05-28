В Великобритании сгорела фура с автомобилями киногероев

Пожар едва не погубил целую коллекцию классических автомобилей, некоторые из которых когда-то снимались в известных кинофильмах. Усилиями оперативных служб большую часть машин удалось спасти. Но не все.