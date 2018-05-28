Ещё
В Великобритании сгорела фура с автомобилями киногероев
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Великобритании сгорела фура с автомобилями киногероев 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
Пожар едва не погубил целую коллекцию классических автомобилей, некоторые из которых когда-то снимались в известных кинофильмах. Усилиями оперативных служб большую часть машин удалось спасти. Но не все.
Вести.Ru: последние новости
Перепутал пенсионерку с мусором: в Подольске судят наехавшего на женщину полицейского Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД. Видео Мужчина разгромил патрульные авто и травмировал трех полицейских в Нью-Йорке. Видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра7
Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке2
Полиция голыми руками ловила автоледи2
Почему 92-й противопоказан современным моторам6
Россияне пересаживаются на отечественные авто2
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение