«Группа ГАЗ» начала выпускать новые модели автобусов «Вектор Next»

"ПАЗ начал выпускать три новые модификации «Вектор Next» — модели для маломобильных пассажиров, для междугородных перевозок и на газовом топливе. В 2017 году на рынок РФ поставлено около 1,1 тысячи автобусов «Вектор Next», в том числе в регионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Расширение линейки этих автобусов позволяет более чем на 60% увеличить объем продаж — в 2018 году планируется реализовать около 1,7 тысячи автобусов этой модели", — говорится в сообщении.

Производство семейства автобусов «Вектор Next» началось на автобусном заводе в Павлово в июне 2016 года. Автобусы рассчитаны на перевозку от 43 до 53 пассажиров, имеют улучшенную эргономику водительского места, усовершенствованную систему шумоизоляции. Модели могут оснащаться электронными рейсоуказателями, бегущей строкой с информацией о маршруте, автоинформатором, видеосистемой и другими дополнительными опциями по требованию клиента. Автобусы в зависимости от компоновки салона могут работать на городских, пригородных и междугородных маршрутах.