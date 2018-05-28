Как угнать Mercedes-Benz за 20 секунд (видео)

Британский Youtube-канал показал, как злоумышленники угоняют автомобиль Mercedes-Benz , оснащенный системой бесключевого доступа за 20 секунд.

Все дело в том, что для угона автомобиля угонщики используют специальный радиоудлинитель, который состоит из считываля и эмулятора сигнала. Два этих блока устанавливают между собой высокоскоростной канал связи. Он и позволяет ретранслировать запросы автомобиля и удаленно принимать ответы ключа-метки. При этом злоумышленники действуют сообща. Один из них становится рядом с дверью автомобиля в момент, когда сообщник со «считывателем» окажется неподалёку от владельца машин, угонщик должен будет нажать кнопку на дверной ручке. Машина запрашивает сигнал от ключа владельца эмулятор принимает его, демодулирует, усиливает, затем сигнал передается по радиоканалу сообщника. Пойманный сигнал от ключа передается через эмулятор на автомобиль и дверь открывается.

Перед запуском двигателя система доступа еще раз запросит ключ, и ситуация повторится. Важно отметить, что информация между блоками передаётся без цифровой обработки сигналов, методом прямого переноса спектра, — соответственно, ответ от электронного ключа поступает «в режиме реального времени». В последнее время методика угона автомобилей с помощью возможных код-граберов и эмуляторов довольно распространена. В некоторых случаях машину после угона можно найти по установленному на ней GPS-трекеру, однако профессиональные угонщики стараются деактивировать его сразу после вскрытия автомобиля.