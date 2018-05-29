В Орле автостоянка забрала автомобиль за долги

Заводской районный суд Орла удовлетворил заявление ООО «Авторалли» о признании права собственности на автомобиль Daewoo Matiz . Машина стояла на автостоянке четыре года.

С марта 2014 года по март 2018 года плата за пользование услугами «Авторалли» составила 88050 рублей. Представители автостоянки связались с собственником машины. Он заявил, что продал ее еще 2008 году. Мужчина был удивлен, что в органах ГИБДД автомобиль по-прежнему значится зарегистрированным за ним.

Поскольку автомобиль находился на стоянке, работники следили за его состоянием, зимой сметали снег. Однако никто так и не обратился за получением машины. Компания попросила признать Daewoo Matiz бесхозяйным и признать за ней право собственности на данное транспортное средство. Это и было сделано.