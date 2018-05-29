Ещё
В Орле автостоянка забрала автомобиль за долги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орле автостоянка забрала автомобиль за долги 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орла удовлетворил заявление ООО «Авторалли» о признании права собственности на автомобиль Daewoo Matiz. Машина стояла на автостоянке четыре года.
С марта 2014 года по март 2018 года плата за пользование услугами «Авторалли» составила 88050 рублей. Представители автостоянки связались с собственником машины. Он заявил, что продал ее еще 2008 году. Мужчина был удивлен, что в органах ГИБДД автомобиль по-прежнему значится зарегистрированным за ним.
Поскольку автомобиль находился на стоянке, работники следили за его состоянием, зимой сметали снег. Однако никто так и не обратился за получением машины. Компания попросила признать Daewoo Matiz бесхозяйным и признать за ней право собственности на данное транспортное средство. Это и было сделано.
Сообщение В Орле автостоянка забрала автомобиль за долги появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле на «встречке»не разъехались «Шевроле» и «Киа-Сид» В Орловской области четыре водителя катались «навеселе» УГИБДД рассказало о штрафах для автохамов, запечатленных на фото и видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России резко выросли цены на бензин606
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра132
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Для водителей без ОСАГО введут ежедневные штрафы10
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение