Ещё
Каршеринг «Яндекса» предложит пользователям автомобили бизнес-класса за 10 рублей в минуту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каршеринг «Яндекса» предложит пользователям автомобили бизнес-класса за 10 рублей в минуту 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Напомним, «Яндекс» запустил собственный сервис каршеринга в феврале 2018 года, в котором на первом этапе было 750 автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. В мае компания расширила автопарк еще на 1250 авто. Стоимость аренды начинается от 5 рублей за минуту поездки.
Теперь «Яндекс. Драйв» объявил о добавлении 500 автомобилей бизнес-класса, в том числе Mercedes E-класса, BMW пятой серии и Porsche, на которых не будет отличительной для каршеринга раскраски.
«Это важно для автобрендов, которым нужно демонстрировать автомобиль в максимально оригинальном виде, и пользователей, которые хотят сохранить ощущения от поездок на автомобилях бизнес-класса», — объяснили отсутствие раскраски на автомобилях бизнес-класса в «Яндексе».
В компании надеются с помощью этого привлечь новых пользователей, расширить аудиторию и поднять средний чек более чем на 10%. Стоимость аренды автомобилей бизнес-класса в «Яндекс. Драйве» составит 10 рублей за минуту поездки. Для сравнения, у основных конкурентов цена за аналогичный уровень авто выше: у BelkaCar — 14 рублей, у Anytime — 13 рублей за минуту.
Размер инвестиций в расширение автопарка не раскрывается, однако известно, что все автомобили приобретены в операционный лизинг. Основатель другого каршеринга YouDrive Борис Голиков считает, что условия такого лизинга не предполагают первоначального платежа, а ежемесячный платеж за использование одного автомобиля составляет около 60-70 тысяч рублей.
RB.ru: последние новости
Toyota создает альтернативу беспилотным авто – систему «умной» помощи водителю «АвтоВАЗ» внедрит сервисы «Яндекса» в автомобили Lada Видео: первый полет летающего такси от Airbus
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России резко выросли цены на бензин606
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра132
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Для водителей без ОСАГО введут ежедневные штрафы10
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение