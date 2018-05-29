Каршеринг «Яндекса» предложит пользователям автомобили бизнес-класса за 10 рублей в минуту

Напомним, «Яндекс» запустил собственный сервис каршеринга в феврале 2018 года, в котором на первом этапе было 750 автомобилей Kia Rio , Kia Rio X-Line и Renault Kaptur . В мае компания расширила автопарк еще на 1250 авто. Стоимость аренды начинается от 5 рублей за минуту поездки.

Теперь «Яндекс. Драйв» объявил о добавлении 500 автомобилей бизнес-класса, в том числе Mercedes E-класса, BMW пятой серии и Porsche , на которых не будет отличительной для каршеринга раскраски.

«Это важно для автобрендов, которым нужно демонстрировать автомобиль в максимально оригинальном виде, и пользователей, которые хотят сохранить ощущения от поездок на автомобилях бизнес-класса», — объяснили отсутствие раскраски на автомобилях бизнес-класса в «Яндексе».

В компании надеются с помощью этого привлечь новых пользователей, расширить аудиторию и поднять средний чек более чем на 10%. Стоимость аренды автомобилей бизнес-класса в «Яндекс. Драйве» составит 10 рублей за минуту поездки. Для сравнения, у основных конкурентов цена за аналогичный уровень авто выше: у BelkaCar — 14 рублей, у Anytime — 13 рублей за минуту.