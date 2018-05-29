В апреле продажи Skoda на авторынке РФ выросли на 19 процентов Дилеры Skoda в России продали в апреле 2018 года 5812 автомобилей чешской марки. Это на 19,2% превысило результат продаж за апрель прошлого года — 4876 ед. авто.
По итогам прошедшего месяца в российской линейке Skoda, как и прежде, лидировала модель Skoda Rapid. Этот лифтбэк разошелся на авторынке страны в количестве 2629 ед. Рост продаж модели составил 8,6% относительно прошлогоднего результата продаж — 2420 ед. авто. Второй результат показала модель Skoda Octavia — 2060 ед. авто. Годом ранее было продано 1929 новых Skoda Octavia, прирост продаж составил, таким образом, 6,8%. В апреле этого года российские покупатели приобрели также 555 внедорожников Skoda Yeti (+36,7%), а также 411 кроссоверов Skoda Kodiak и 155 автомобилей Skoda Superb (+33,6%).
Рост продаж машин марки Skoda в РФ за период первых четырех месяцев 2018 года составил 22,3%. Было продано 19 430 машин, а годом ранее — 15 889 авто. За это время покупатели купили 8811 автомобилей Skoda Rapid (+11,8%), 6389 машин модели Skoda Octavia (+1,1%), а также 2262 внедорожника Skoda Yeti (+73,5%). Объем продаж кроссоверов Skoda Kodiaq за январь-апрель текущего года составил 1268 ед., а модели Skoda Superb — 695 шт. (+85,8%).