Volkswagen и Mercedes-Benz демонстрируют аварийные автомобили в RETTmobil

Mercedes-Benz. Недавно баварский производитель представил несколько автомобилей на шоу RETTmobil в этом году в Фульде, Германия. Однако он стал не единственной компанией, показавшей новый ассортимент аварийно-спасательных транспортных средств на специальной выставке. К BMW присоединились корпорации Volkswagen

Немецкая марка Volkswagen показала не менее восьми автомобилей на знаменитой выставке в Европе, включая машину скорой помощи Tiguan Allspace, оснащенную мигающими огнями и специально подготовленным оборудованием. К ней присоединились T-Roc, Golf Variant и Arteon, Sharan, а также пожарный автомобиль Combi и аварийно-спасательные транспортные средства на базе небольшого фургона Crafter. Mercedes-Benz тоже решил не отставать и представить новые вариации фургона Sprinter, пикапа X-Class, а также Unimog (в виде настроенной пожарной машины), гибридного кроссовера GLC 350e (в виде скорой помощи), грузовика Vito и Atego. К сожалению, ни один из них не предоставил столько же фотографий, как баварский конкурент. Однако организаторы выставки RETTmobil согласились и прикрепили некоторые снимки.