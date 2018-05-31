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«Яндекс. Такси» планирует охватить дополнительно 100 моногородов РФ в 2018 году
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«Яндекс. Такси» планирует охватить дополнительно 100 моногородов РФ в 2018 году 

ТАСС 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Сервис «Яндекс. Такси» совместно с Фондом развития моногородов планирует начать работу в 100 моногородах России до конца 2018 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор фонда Илья Кривогов.
"У нас есть цели с «Яндекс. Такси», мы хотим охватить 100 моногородов до конца 2018 года. […] Мы хотим, чтобы моногорода составляли примерно четверть от общего количества охваченных сервисом городов России", — сказал он.
По словам Кривогова, фонд при внедрении будет смотреть на реакцию властей моногородов, пользователей сервиса и бизнеса. «Мы внедрили в одном городе, посмотрели отклик: какие машины нужны, какие отзывы о сервисе, не чувствует ли себя ущемленным предпринимательство. Бывают и шероховатости в работе, но нам нравится, что компания быстро реагирует на эти вещи, быстро адаптируется не только к запросам населения, но и к запросам таксопарков, которые пользуются сервисом», — отметил он.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме фонд и «Яндекс. Такси» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнерство направлено на реализацию инициатив, способствующих диверсификации экономики в моногородах со сложной экономической ситуацией.
Фонд развития моногородов создан для привлечения в моногорода инвестиций и создания в моногородах с наиболее сложной социально-экономической ситуацией рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием.
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