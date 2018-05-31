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«Яндекс. Такси» планирует прийти в большинство свердловских малых городов в 2018 году
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«Яндекс. Такси» планирует прийти в большинство свердловских малых городов в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Сервис «Яндекс. Такси» планирует заработать во всех городах Свердловской области с населением более 10 тыс. человек в 2018 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель уральского макрорегиона сервиса Виктор Марчукайтес.
"У нас цель охватить все населенные пункты, города, где население больше 10 тыс. человек. Надеюсь, что в этом году у нас это получится", — сказал он.
По словам Марчукайтеса, запуск сервиса позволит создать дополнительные рабочие места в населенных пунктах.
"Четкой стратегии нет, как и нет четкого понимания, сколько рабочих мест это даст, потому что каждый город по— разному реагирует на приход [сервиса]", — отметил он.
"Яндекс. Такси" — является одним из крупнейших сервисов онлайн-заказа такси. Он работает более чем в 120 крупных городах на территории стран СНГ, к нему подключено более 200 тыс. водителей.
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