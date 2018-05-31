«Яндекс. Такси» планирует прийти в большинство свердловских малых городов в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. / ТАСС /. Сервис «Яндекс. Такси» планирует заработать во всех городах Свердловской области с населением более 10 тыс. человек в 2018 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель уральского макрорегиона сервиса Виктор Марчукайтес.

"У нас цель охватить все населенные пункты, города, где население больше 10 тыс. человек. Надеюсь, что в этом году у нас это получится", — сказал он.

По словам Марчукайтеса, запуск сервиса позволит создать дополнительные рабочие места в населенных пунктах.

"Четкой стратегии нет, как и нет четкого понимания, сколько рабочих мест это даст, потому что каждый город по— разному реагирует на приход [сервиса]", — отметил он.

"Яндекс. Такси" — является одним из крупнейших сервисов онлайн-заказа такси. Он работает более чем в 120 крупных городах на территории стран СНГ, к нему подключено более 200 тыс. водителей.