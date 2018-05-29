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В каршеринге «Яндекса» появятся Porsche 911 и Macan
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В каршеринге «Яндекса» появятся Porsche 911 и Macan 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Сервис каршеринга «Яндекс. Драйв» летом текущего года получит новые автомобили: 500 седанов Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 серии, а также десять кроссоверов Porsche Macan и два 420-сильных спорткара Porsche 911 Carrera 4S. Эти машины будут доступны только водителям старше 26 лет со стажем вождения от шести лет.
Стоимость минуты аренды седанов Mercedes-Benz и BMW составит 10 рублей, а автомобилей Porsche — от 20 рублей. Тариф включает оплату бензина, парковки, стоимость Каско, ОСАГО, а также страхование жизни водителя и пассажира. Кроме того, сервис при бронировании этих машин станет учитывают наличие у автомобилиста штрафов и аварий.
Сервис «Яндекс. Драйв» заработал в Москве в феврале. На данный момент в автопарк входит седан Kia Rio, хэтчбек Rio X-Line и кроссовер Renault Kaptur. Стоимость аренды — от пяти рублей за минуту.
Сейчас в столице работают 14 сервисов краткосрочной аренды. По данным мэрии, ежедневно автомобилями каршеринга пользуются около 25 тысяч раз, а число поездок с начала года уже превысило полтора миллиона. В правительстве города рассчитывают, что до конца 2018 года количество каршеринговых автомобилей увеличится до 10 000-15 000 штук.
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