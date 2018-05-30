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В московском каршеринге появятся автомобили Porsche
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В московском каршеринге появятся автомобили Porsche
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Грядущим летом в Москве можно будет взять в аренду не только привычные бюджетники вроде «Соляриса» и «Рио», но и премиальные спорткары и кроссоверы марки
Porsche
. Такие автомобили появятся в каршеринге от
"Яндекса"
.
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