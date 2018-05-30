Ещё
В московском каршеринге появятся автомобили Porsche
Далее:
Читайте также:
Ещё

В московском каршеринге появятся автомобили Porsche 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Грядущим летом в Москве можно будет взять в аренду не только привычные бюджетники вроде «Соляриса» и «Рио», но и премиальные спорткары и кроссоверы марки Porsche. Такие автомобили появятся в каршеринге от "Яндекса".
Вести.Ru: последние новости
Дерево упало на трамвайные пути в центре Москвы Под "мостом глупости" в Петербурге предлагают вырыть яму Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал55
Названа цена новой Corolla Hatchback1
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин11
BMW X3 и X4 получили новые двигатели
Skoda Octavia: красная-прекрасная
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение