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В московском каршеринге появятся Porsche
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В московском каршеринге появятся Porsche 

Популярная механика 30 минут назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Арендовать Porsche можно будет за сумму от 20 рублей в минуту, Mercedes E-класса и BMW 5-й серии — от 10 рублей за минуту. Точный тариф будет указываться при бронировании. Стоимость аренды включает стоимость бензина, парковки и расширенного страхования, в которое входят каско, ОСАГО, ДСАГО, плюс страхование жизни пассажиров и водителя.
Но самое любопытное — автомобили не будут выделяться каршеринговой окраской! На бортах компания лишь разместит «небольшой» логотип «Яндекс. Драйва».
Напомним, что каршеринг «Яндекс. Драйв» начал работать в Москве всего несколько месяцев назад, с февраля 2018 года. Стоимость минуты аренды автомобиля составляет от пяти рублей. Как отмечает vc.ru, в парке сервиса сейчас около двух тысяч автомобилей, а общее количество поездок за три месяца достигло 1 миллиона.
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