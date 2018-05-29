«Яндекс. Драйв» обзавелся Mercedes E‑класса и Porsche Macan

Клиенты каршерингового сервиса «Яндекс. Драйв» теперь смогут взять в прокат машины бизнес-класса, среди автомобилей есть такие марки как Porsche Macan и Mercedes E-класса, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«В автопарке «Яндекс. Драйва» появятся машины бизнес-класса. Летом пользователям станут доступны более 500 машин Mercedes E-класса и BMW 5-й серии, а также автомобили премиум-класса — десять кроссоверов Porsche Macan и два спортивных автомобиля Porsche 911 Carrera 4S», — говорится в сообщении.

Руководитель сервиса Антон Рязанов отметил, что сейчас в автопарке почти 2 тысячи машин, а количество поездок достигло миллиона. Расширяя автопарк машинами бизнес-класса, сервис рассчитывает привлечь людей, которые хотят ездить на дорогих автомобилях.

«Чтобы сохранить у них ощущение от поездки на Porsche или, скажем, Mercedes E-класса, мы не будем окрашивать эти автомобили в традиционные для каршеринга цвета. Машины такого уровня, как у нас, появятся в каршеринге впервые в мире, до сих пор их не предлагали на постоянной основе», — добавил Рязанов.

Аренда автомобилей Porsche будет стоить от 20 рублей за минуту, аренда Mercedes E-класса и BMW 5-й серии — от 10. Тариф на текущий момент можно будет узнать при бронировании, и он уже не изменится до конца поездки. Цена рассчитывается с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины. Тарифы включают стоимость бензина, парковки и расширенного страхования, в которое входят каско, ОСАГО, ДСАГО, страхование жизни пассажиров и водителя.

Новые автомобили будут доступны только опытным водителям. Их смогут брать в аренду люди не моложе 26 лет со стажем вождения от шести лет. Кроме того, сервис будет учитывать и другие факторы, например наличие у автомобилиста штрафов и аварий.

«Яндекс. Драйв» заработал в Москве в феврале этого года. Сервис предлагает водителям удобное приложение для iOS и Android, гибкие цены и круглосуточную службу поддержки. Цена аренды начинается от 5 рублей за минуту. Все тарифы включают стоимость бензина и страхования (каско и ОСАГО).

Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.