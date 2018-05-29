Систему «Яндекс. Авто» внедрят в кроссоверы Renault, Nissan и Chery

Платформу интегрируют в модели Renault Kaptur Nissan Qashqai и Chery Tiggo 5. «Яндекс. Авто» уже работает на более, чем 30 000 автомобилей в России, среди которых львиную долю занимают модели бренда Toyota . Сообщение о расширении круга партнеров и присоединение к системе марок Renault, Nissan и Chery появилось сегодня, 29 мая на конференции Yet another Conference, которую проводит «Яндекс»

Что собой представляет комплекс «Яндес. Авто»? Это мулитимедийная платформа, которая позволяет соединить различные сервиси и управлять ими с помощью голоса или сенсора. Не отвлекаясь на поиск смартфона или переключение кнопок. На одном экране водитель может одновременно просматривать погоду. Переключать радиостанцию, следить за навигатором. Можно свернуть ненужные окна. Но даже в неактивном состоянии они продолжат работать. Например, при резком ухудшении погоды или штормовом предупреждении информация будет выведена на экран. Также навигатор покажет, если впереди произошло ДТП.