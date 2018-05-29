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Систему «Яндекс. Авто» внедрят в кроссоверы Renault, Nissan и Chery
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Систему «Яндекс. Авто» внедрят в кроссоверы Renault, Nissan и Chery 

За рулем Кубань 55 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Платформу интегрируют в модели Renault Kaptur, Nissan Qashqai и Chery Tiggo 5. «Яндекс. Авто» уже работает на более, чем 30 000 автомобилей в России, среди которых львиную долю занимают модели бренда Toyota. Сообщение о расширении круга партнеров и присоединение к системе марок Renault, Nissan и Chery появилось сегодня, 29 мая на конференции Yet another Conference, которую проводит «Яндекс».
Что собой представляет комплекс «Яндес. Авто»? Это мулитимедийная платформа, которая позволяет соединить различные сервиси и управлять ими с помощью голоса или сенсора. Не отвлекаясь на поиск смартфона или переключение кнопок. На одном экране водитель может одновременно просматривать погоду. Переключать радиостанцию, следить за навигатором. Можно свернуть ненужные окна. Но даже в неактивном состоянии они продолжат работать. Например, при резком ухудшении погоды или штормовом предупреждении информация будет выведена на экран. Также навигатор покажет, если впереди произошло ДТП.
«Яндекс. Авто» является аналогом таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay. В 2016 году началась установка платформы в модели Toyota и сейчас комплекс стоит уже на 35% реализованных на территории России автомобилях данного бренда.
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