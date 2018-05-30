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В Динском районе 71-летний водитель Daewoo Nexia врезался в BMW
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В Динском районе 71-летний водитель Daewoo Nexia врезался в BMW 

АиФ-Кубань 54 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Четырех человек увезли в больницу
В Динском районе 71-летний водитель Daewoo Nexia врезался в BMW.
Авария произошла 29 мая около 19:00 в селе Красносельском.
По предварительным данным, владелец Daewoo Nexia на нерегулируемом перекрестке не стал уступать дорогу BMW и влетел в автомобиль. Водитель «немца» в это время двигался по главной, совершая обгон, чтобы выехать на встречную полосу.
От удара автомобиль, которым управлял 35-летний мужчина, съехал с трассы и врезался в дерево.
В результате пострадали 4 человека — оба водителя, 71-летняя пассажирка Daewoo и 58-летний мужчина, который ехал в салоне BMW. Все были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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