В Динском районе 71-летний водитель Daewoo Nexia врезался в BMW

Четырех человек увезли в больницу

Авария произошла 29 мая около 19:00 в селе Красносельском.

По предварительным данным, владелец Daewoo Nexia на нерегулируемом перекрестке не стал уступать дорогу BMW и влетел в автомобиль. Водитель «немца» в это время двигался по главной, совершая обгон, чтобы выехать на встречную полосу.

От удара автомобиль, которым управлял 35-летний мужчина, съехал с трассы и врезался в дерево.

В результате пострадали 4 человека — оба водителя, 71-летняя пассажирка Daewoo и 58-летний мужчина, который ехал в салоне BMW. Все были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.