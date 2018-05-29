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«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
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«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку 

Рамблер 29 мая 2018
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Мерседес», принадлежащего подмосковному чиновнику, запечатлел видеорегистратор пострадавшего авто. Авария произошла вечером 27 мая в окрестностях Серпухова. На кадрах видно, что по «Мерседес» чёрного цвета на большой скорости выезжает из-за поворота на дороге и, не вписавшись в поворот, задевает идущую по противоположной полосе машину «Хёндэ». Водитель «Мерседеса» после удара даже не снизил скорость и моментально скрылся с места ДТП. Ударенную легковушку развернуло на проезжей части на 180 градусов и отбросило на обочину. В машине находились водитель, 24-летний мужчина, и пассажирка, которые и вызвали полицию. О состоянии пострадавших достоверной информации пока нет. Изучая запись, стражи порядка обратили внимание, что на машине нарушителя были так называемые «блатные» номера 999. Выяснилось, что данный автомобиль зарегистрирован на Романа Поповича, 42-летнего майора, начальника ОГИБДД города Протвино. Позднее стало известно, что Попович госпитализирован. Врачи якобы обнаружили у него признаки инсульта. В настоящий момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия подробно изучаются. Попович сдал кровь, результаты анализа покажут, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.
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