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Евгений Осин снова попал в ДТП
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Евгений Осин снова попал в ДТП 

Рамблер 29 мая 2018
Певца Евгения Осина продолжают преследовать неприятности. На днях он появился в популярной передаче с загипсованной ногой. Как выяснилось, 53-летний артист ехал на мотоцикле, но не вписался в поворот и упал. Тяжёлый байк придавил Евгению ногу, в итоге у мужчины были сломаны пальцы на ноге. Выручил звезду случайный прохожий. Кроме того, Осин показал съёмочной группе новый мотоцикл белого цвета. Оказалось, что певец — настоящий фанат байков, ради покупки последнего он даже пожертвовал трёхэтажным гаражом на Рублёвке. Евгений решил продемонстрировать телевизионщикам не только транспортное средство, но и свои навыки вождения. Он забрался на мотоцикл, несмотря на имеющуюся травму, и двинулся с места. Певец попытался выехать на дорогу с оживлённым движением, но не рассчитал и врезался в ковш ехавшего по крайней правой полосе трактора. Мотоцикл упал вместе с исполнителем, к мужчине сразу же поспешили члены съёмочной группы. Осин пояснил, что на дороге много песка, из-за этого не сработали тормоза. Позднее медики диагностировали у Евгения Осина перелом лучевой кости руки.
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