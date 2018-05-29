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«АС»: продажи авто в РФ резко выросли в I квартале
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«АС»: продажи авто в РФ резко выросли в I квартале 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 мая — «Вести. Экономика». Продажи новых иномарок в России увеличились в I квартале на 22,3% в годовом выражении до 295 тыс. штук, сообщает "АльфаСтрахование". Показатель растет 13 месяцев подряд.
В том числе продажи новых авто российского производства выросли на 19,8% до 99 тыс. штук. Пик продаж как российских, так и иностранных авто пришелся на март.
Продажи автомобилей KIA в России увеличились в I квартале на 40%, Ford — на 36%, Skoda — на 33%, Hyundai — на 29%, Renault — на 27%, Peugeot — на 26%, Volkswagen — на 18%, BMW — на 14%, Mercedes-Benz — на 5%, Toyota — на 4%, Nissan — на 3%, Land Rover — на 2%.
Между тем продажи автомобилей Cadillac сократились на 46%, Infiniti — на 21%, Volvo — на 19%, Jaguar — на 12%, Audi — на 9%, Chevrolet — на 1%. Продажи Lexus остались на прежнем уровне.
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