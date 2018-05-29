«АС»: продажи авто в РФ резко выросли в I квартале

Москва, 29 мая — «Вести. Экономика». Продажи новых иномарок в России увеличились в I квартале на 22,3% в годовом выражении до 295 тыс. штук, сообщает "АльфаСтрахование" . Показатель растет 13 месяцев подряд.

В том числе продажи новых авто российского производства выросли на 19,8% до 99 тыс. штук. Пик продаж как российских, так и иностранных авто пришелся на март.