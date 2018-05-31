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В сети появилось видео выезжающей из Кремля колонны автомобилей «Кортеж»
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В сети появилось видео выезжающей из Кремля колонны автомобилей «Кортеж» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Москва центр
На видеосервисе YouTube появилось [видео] (https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=wgVZV8VgWZk), на котором видно, как колонна автомобилей проекта «Кортеж» выезжает из Кремля.
На кадрах записи можно увидеть два лимузина, два седана и пять минивэнов Aurus. Колонну сопровождали полицейские машины.
Проект «Кортеж» по созданию автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) разрабатывается с 2012 года. В него входят лимузин для первых лиц государства, премиальный седан, внедорожник и минивэн. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что продажи автомобилей проекта «Кортеж» начнутся в I квартале 2019 года.
Ранее генеральный директор компании Aurus (Совместное предприятие НАМИ и Sollers) и управляющий директор этого бренда Герхард Хильгерт рассказал RNS, что первый частный российский покупатель проекта Aurus (ранее проект «Кортеж» единой модульной платформы) получит свой автомобиль в марте—апреле 2019 года.
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