В сети появилось видео выезжающей из Кремля колонны автомобилей «Кортеж»

На видеосервисе YouTube появилось [видео] (https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=wgVZV8VgWZk), на котором видно, как колонна автомобилей проекта «Кортеж» выезжает из Кремля.

На кадрах записи можно увидеть два лимузина, два седана и пять минивэнов Aurus. Колонну сопровождали полицейские машины.

Проект «Кортеж» по созданию автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) разрабатывается с 2012 года. В него входят лимузин для первых лиц государства, премиальный седан, внедорожник и минивэн. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что продажи автомобилей проекта «Кортеж» начнутся в I квартале 2019 года.