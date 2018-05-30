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Доля убыточных организаций в РФ в I квартале выросла до 34,9%
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Доля убыточных организаций в РФ в I квартале выросла до 34,9% 

Прайм 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в первом квартале текущего года выросла на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,9%, сообщил в среду Росстат.
По оперативным данным ведомства, за январь-март сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 2,531 триллиона рублей (31,3 тысячи организаций получили 3,298 триллиона рублей прибыли, 16,8 тысячи организаций имели убыток на сумму 767,2 миллиарда рублей).
Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-марте выросла до 39,9% с 38,2% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 33,1% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 32,3%. В строительстве убыточными оказались 35,7% компаний против 35,5% за аналогичный период прошлого года.
В сфере розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-марте понесли убытки 26,5% компаний против 25,1% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий по итогам трех месяцев составила 23,6% (за январь-март 2017 года — 19,2%). Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом убыточными были 37,8% компаний против 36% за три месяца прошлого года.
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