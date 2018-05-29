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В Москве водитель BMW сбил полицейского и устроил драку при задержании
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В Москве водитель BMW сбил полицейского и устроил драку при задержании 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Водитель BMW в Москве сбил инспектора ГИБДД и попытался скрыться от погони, а затем устроил драку при задержании, которая попала на видео.
BMW 380i припарковался вторым рядом возле парка Горького. К машине подошел инспектор ГИБДД, однако водитель сбил его и попытался скрыться, сообщается в группе Mash в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники полиции вместе с очевидцами инцидента на Chrysler стали догонять BMW. Погоню облегчили коллеги сбитого полицейского, которые перекрыли Крымский вал.
За рулем BMW оказался 24-летний Абу-Саид. Он попытался отбиться от полицейских, но был задержан.
Когда произошел инцидент, не уточняется.
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