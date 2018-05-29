Видео: Сколько реально «ест» мотор с пробегом 650 000 км

Совсем недавно мы публиковали видео того, как энтузиасты из Car Throttle разобрали мотор от старой Skoda с пробегом 650 000 км. И вот та самая машина — дизельная «Октавия» с объемом 1,9 литра — снова стала героем испытания: водитель сумел проехать на одной заправке целых 807 миль (1298 км)! А точнее, из Лондона на трассу Нюрбургринг и обратно.

Это приключение стало испытанием не только для машины, но и для водителя — он вынужден был проехать почти 1 300 км на одном дыхании. Но оно того стоило: по пути Skoda встретила массу приключений, в том числе поучаствовала в гонке на треке и повстречала на европейском автобане два рестомода, один из которых был классическим BMW

Средний расход топлива в итоге составил сумасшедшие 3,8 литра на 100 километров. Поразительный результат для столь пожилого мотора с огромным пробегом. В итоге команда вернулась на ту же самую заправку, где взяла старт 24 часа назад.

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