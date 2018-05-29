Драма в Венгрии: украинским туристам снесло крышу

В Венгрии 28 украинских туристов пострадали в ДТП

В Будапеште произошло серьезное ДТП с украинскими туристами. В результате столкновения с ограничителем у двухэтажного автобуса «срезало» второй этаж, около 30 человек получили травмы. Путешественники в это время направлялись в аэропорт. В турфирме в инциденте винят венгерских дорожников.

Страшная авария с украинскими туристами произошла в ночь на 29 мая в одном из районов Будапеште. Переполненный двухэтажный автобус Setra с украинскими номерами следовал из Хмельницкой области Украины в будапештский аэропорт «Ферихедь» и налетел на ограничитель высоты в 3,65 метра. В результате многотонная машина практически полностью лишилась второго этажа и крыши. В момент ДТП в автобусе находились 48 человек, из них около 20 человек сидели на втором этаже.

Как уточнили в МИД Украины, в общей сложности пострадали 28 человек, из которых восемь получили серьезные травмы, в основном головы, но угрозы жизни пострадавших нет.

Четырех травмированных пожарные вынуждены были доставать из-под обломков. Также известно, что среди раненых нет детей. В ведомстве отметили, что консул оказывает помощь туристам.

«Наш консул сразу выехал на место. Все пострадавшие доставлены в больницы города Будапешт. Остальные остаются пока в Будапеште. Мы поддерживаем контакты со следователями и правоохранительными органами, и в дальнейшем будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим», — рассказала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Из-за масштабного наплыва экстренных служб и ликвидации последствий ДТП полиции пришлось полностью закрывать движение по данному участку дороги.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Полиция задержала водителя автобуса, это 52-летний гражданин Украины. В свою очередь в турфирме, которая организовывала трансфер и которой принадлежит автобус, нашли оправдание аварии. Там отметили, что автобус был полностью технически исправен, а ДТП произошло из-за неправильной разметки.

«Мы считаем с нашей стороны, что дорожная разметка не соответствовала нормальному движению транспорта.

Даже если бы водитель в той ситуации максимально применил тормоза, которые были полностью исправны, они не смогли бы остановить машину до барьера», — цитирует представителя турфирмы телеканал «ТСН».

В России крупные аварии с пассажирским транспортом происходят значительно чаще, чем в Европе. Основная причина — усталость водителя при поездках на дальние расстояние, которая приводит к выезду на встречную полосу.

Столкновения с ограничителем высоты — достаточно редкое явление. Однако уже всероссийскую известность приобрел один из мостов Санкт-Петербурга, где, несмотря на крупную предупреждающую надпись, что «Газель» не проедет, в общей сложности не вписались по высоте уже 150 автомобилей. Последняя машина угодила в «ловушку» буквально на днях, когда в Санкт-Петербурге отмечалось 315 лет со дня основания города. Из-за этого само сооружение уже прозвали «Мостом глупости».

У моста есть собственный одноименный твиттер-аккаунт, где публикуются «сводки с фронтов» войны моста с грузовиками. Примечательно, что во вторник в аккаунте появилась запись, посвященная аварии в Будапеште.

Примерно за 50 метров до моста стоит габаритная рамка с обозначением максимальной высоты (2,7 м), но сама рамка явно выше низкого пролета моста. Как справиться с ситуацией, и сколько «Газелей» для этого надо сломать, похоже, не знает никто. Сейчас в СМИ Петербурга активно обсуждают, как решить наболевшую проблему. Этой теме, в частности, посвятила отдельный материал ведущее местное издание «Фонтанка»

Журналисты обсудили проблему с представителями автокомпаний, использующих «Газели». В частности, операционный директор «ГрузовичкоФа» Илья Берсон, уверен, что все происходящее — на 100% процентов человеческий фактор.