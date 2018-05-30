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Минпромторг опроверг запрет самостоятельной продажи бэушных автомобилей
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Минпромторг опроверг запрет самостоятельной продажи бэушных автомобилей 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Накануне появилась информация о том, что в правительстве хотят взять под полный контроль рынок подержанных автомобилей в России. Чиновники уже опровергли этот факт и объяснили, каким образом собираются сделать вторичку «прозрачнее».
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