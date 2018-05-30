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В Новосибирске угнали очень дорогую машину
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В Новосибирске угнали очень дорогую машину 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
29 апреля в новосибирскую полицию сообщили о краже автомобиля «Lexus» стоимостью 900 тысяч рублей. Автомобиль стоял около дома на улице Холодильной в Заельцовском районе.
Оказалось, машину угнал 22-летний новосибирец, который раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Парня задержали и доставили в полицию. Машину полицейские обнаружили и изъяли в одном из пунктов авторазбора. Проводится дальнейшее расследование. Подозреваемого проверяют на причастность к другим хищениям дорогостоящих автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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