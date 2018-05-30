Процент экспортируемых отечественных автомобилей упал более чем на 50%

Проведя собственное исследование, эксперты агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что процент экспортируемых автомобилей в страны, не входящие в Таможенный союз, снизился более чем на 50 процентов.

На период с января 2018 по апрель насчитывается около 5 тысяч вывезенных автомобилей, а это на 57 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом.

Самым популярным автомобилем является Lada , на втором месте Volkswagen и тройку лидеров замыкает Hyundai

Крупнейшим рынком отечественных автомобилей, который располагается за рубежом является рынок Латвии, следом идёт Украина и бронза отдана Азербайджану.