Процент экспортируемых отечественных автомобилей упал более чем на 50% 

Проведя собственное исследование, эксперты агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что процент экспортируемых автомобилей в страны, не входящие в Таможенный союз, снизился более чем на 50 процентов.
На период с января 2018 по апрель насчитывается около 5 тысяч вывезенных автомобилей, а это на 57 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом.
Самым популярным автомобилем является Lada, на втором месте Volkswagen и тройку лидеров замыкает Hyundai.
Крупнейшим рынком отечественных автомобилей, который располагается за рубежом является рынок Латвии, следом идёт Украина и бронза отдана Азербайджану.
Аналитики утверждают, что спад продаж напрямую связан с прекращением выпуска Skoda Yeti.