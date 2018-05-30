Ещё
Процент экспортируемых отечественных автомобилей упал более чем на 50%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Процент экспортируемых отечественных автомобилей упал более чем на 50% 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Проведя собственное исследование, эксперты агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что процент экспортируемых автомобилей в страны, не входящие в Таможенный союз, снизился более чем на 50 процентов.
На период с января 2018 по апрель насчитывается около 5 тысяч вывезенных автомобилей, а это на 57 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом.
Самым популярным автомобилем является Lada, на втором месте Volkswagen и тройку лидеров замыкает Hyundai.
Крупнейшим рынком отечественных автомобилей, который располагается за рубежом является рынок Латвии, следом идёт Украина и бронза отдана Азербайджану.
Аналитики утверждают, что спад продаж напрямую связан с прекращением выпуска Skoda Yeti.
Car.ru: последние новости
Bentley EXP10 Speed присуждён титул самого красивого автомобиля мира Fiat Chrysler отзывает 5 миллионов автомобилей Toyota Corolla протаранила раритетный Ford Model A
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал48
Россиянам хотят запретить самостоятельную продажу авто11
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку25
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»786
Россиянам запретят владеть грузовиками10
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение